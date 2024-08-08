search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額40.75億

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:49


台股今日其他電子業類股表現疲軟，08日09:49相關指數下跌2.21%，總成交額40.75億元，大盤占比13.89%。

該產業上漲家數12、下跌家數30、平盤家數4。領跌個股雙鴻(3324-TW)08日09:49股價下跌38元，報507.0元，跌幅6.97%。

其他電子類指數近5日下跌6.56%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -6.56% -5.52%
近一月 -18.87% -11.69%
近三月 -0.79% -1.13%
近六月 +25.57% +3.84%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數20968.45-1.53%
雙鴻512-6.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
雙鴻

78.26%

勝率

#波段回檔股

偏弱
雙鴻

78.26%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty