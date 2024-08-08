盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額40.75億
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 09:49
台股今日其他電子業類股表現疲軟，08日09:49相關指數下跌2.21%，總成交額40.75億元，大盤占比13.89%。
該產業上漲家數12、下跌家數30、平盤家數4。領跌個股雙鴻(3324-TW)08日09:49股價下跌38元，報507.0元，跌幅6.97%。
其他電子類指數近5日下跌6.56%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-6.56%
|-5.52%
|近一月
|-18.87%
|-11.69%
|近三月
|-0.79%
|-1.13%
|近六月
|+25.57%
|+3.84%
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