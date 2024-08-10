鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至5.22元，預估目標價為93.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.31元下修至5.22元，其中最高估值6.04元，最低估值5元，預估目標價為93.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|6.04(6.04)
|7.85
|最低值
|5(5)
|6.5
|平均值
|5.38(5.4)
|7.09
|中位數
|5.22(5.31)
|7.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|81,860,000
|87,850,000
|最低值
|73,482,000
|84,549,000
|平均值
|77,196,000
|86,196,800
|中位數
|77,486,000
|85,406,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.5
|6.71
|4.31
|3.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,078,773
|76,419,408
|63,053,656
|60,516,929
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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