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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien LtdNTR-US的目標價調降至63元，幅度約4.4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 02:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)提出目標價估值：中位數由65.9元下修至63元，調降幅度4.4%。其中最高估值75元，最低估值43元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予Nutrien Ltd評價：積極樂觀16位、保持中立7位、保守悲觀3位。

Nutrien Ltd今(10日)收盤價為45.82元。近5日股價下跌4.4%，標普指數下跌2.34%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NTR市場預估目標價

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