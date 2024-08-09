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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估上修至12.58元，預估目標價為201元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 20:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對群光(2385-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.04元上修至12.58元，其中最高估值13.96元，最低估值11.31元，預估目標價為201元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.96(13.96)14.7316.14
最低值11.31(11.31)12.116.14
平均值12.38(12.32)13.6316.14
中位數12.58(12.04)13.7916.14

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值108,693,000117,978,190131,607,250
最低值102,774,000111,440,000131,607,250
平均值104,913,500115,122,880131,607,250
中位數104,110,000115,854,000131,607,250

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.3510.268.717.8
營業收入
(單位：新台幣千元)		98,322,545115,748,378107,474,07995,082,227

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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