營收速報 - 新日興(3376)7月營收12.01億元年增率高達31.84％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15
今年1-7月累計營收為75.70億元，累計年增率47.43%。
最新價為207.5元，近5日股價下跌-8.51%，相關零組件業下跌-10.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+823 張
- 外資買賣超：+536 張
- 投信買賣超：+1360 張
- 自營商買賣超：-1073 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|12.01億
|32%
|5%
|24/6
|11.43億
|44%
|-3%
|24/5
|11.84億
|35%
|3%
|24/4
|11.53億
|71%
|5%
|24/3
|11.00億
|53%
|40%
|24/2
|7.88億
|51%
|-21%
新日興(3376-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、液晶顯示幕、手機、3C電子等樞紐之研發、製造及銷售。精密金屬沖壓件。精密彈簧製品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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