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鉅亨速報

營收速報 - 新日興(3376)7月營收12.01億元年增率高達31.84％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15


新日興(3376-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣12.01億元，年增率31.84%，月增率5.09%。

今年1-7月累計營收為75.70億元，累計年增率47.43%。

最新價為207.5元，近5日股價下跌-8.51%，相關零組件業下跌-10.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+823 張
  • 外資買賣超：+536 張
  • 投信買賣超：+1360 張
  • 自營商買賣超：-1073 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 12.01億 32% 5%
24/6 11.43億 44% -3%
24/5 11.84億 35% 3%
24/4 11.53億 71% 5%
24/3 11.00億 53% 40%
24/2 7.88億 51% -21%

新日興(3376-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、液晶顯示幕、手機、3C電子等樞紐之研發、製造及銷售。精密金屬沖壓件。精密彈簧製品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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