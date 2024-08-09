營收速報 - 大亞(1609)7月營收26.88億元年增率高達26.71％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15
今年1-7月累計營收為170.35億元，累計年增率15.28%。
最新價為56.6元，近5日股價上漲2.35%，相關電器電纜下跌-7.66%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+17494 張
- 外資買賣超：+17718 張
- 投信買賣超：+246 張
- 自營商買賣超：-470 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|26.88億
|27%
|7%
|24/6
|25.22億
|18%
|-3%
|24/5
|26.06億
|24%
|5%
|24/4
|24.77億
|16%
|1%
|24/3
|24.54億
|-5%
|26%
|24/2
|19.55億
|-4%
|-16%
大亞(1609-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為發電輸電配電機械製造業、電線電纜製造業、其他塑膠製品製造業。電子零組件製造業、配管工程業、其它工程業、塑膠膜、鋼線鋼纜。金屬結構建築組件製造業、電信器材電子材料批發業、國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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