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鉅亨速報

營收速報 - 大亞(1609)7月營收26.88億元年增率高達26.71％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15


大亞(1609-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣26.88億元，年增率26.71%，月增率6.6%。

今年1-7月累計營收為170.35億元，累計年增率15.28%。

最新價為56.6元，近5日股價上漲2.35%，相關電器電纜下跌-7.66%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+17494 張
  • 外資買賣超：+17718 張
  • 投信買賣超：+246 張
  • 自營商買賣超：-470 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 26.88億 27% 7%
24/6 25.22億 18% -3%
24/5 26.06億 24% 5%
24/4 24.77億 16% 1%
24/3 24.54億 -5% 26%
24/2 19.55億 -4% -16%

大亞(1609-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為發電輸電配電機械製造業、電線電纜製造業、其他塑膠製品製造業。電子零組件製造業、配管工程業、其它工程業、塑膠膜、鋼線鋼纜。金屬結構建築組件製造業、電信器材電子材料批發業、國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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