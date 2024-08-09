營收速報 - 久陽(5011)7月營收3.54億元年增率高達40.85％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 20:15
今年1-7月累計營收為22.84億元，累計年增率5.9%。
最新價為24元，近5日股價下跌-1.64%，相關鋼鐵股價指數下跌-2.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-36 張
- 外資買賣超：-40 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3.54億
|41%
|12%
|24/6
|3.17億
|7%
|-9%
|24/5
|3.47億
|-2%
|6%
|24/4
|3.27億
|17%
|0%
|24/3
|3.27億
|-10%
|38%
|24/2
|2.36億
|-28%
|-37%
久陽(5011-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺栓、螺絲、螺帽、華司及其他金屬材料之製造、加工、銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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