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鉅亨速報

營收速報 - 久陽(5011)7月營收3.54億元年增率高達40.85％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 20:15


久陽(5011-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3.54億元，年增率40.85%，月增率11.83%。

今年1-7月累計營收為22.84億元，累計年增率5.9%。

最新價為24元，近5日股價下跌-1.64%，相關鋼鐵股價指數下跌-2.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-36 張
  • 外資買賣超：-40 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3.54億 41% 12%
24/6 3.17億 7% -9%
24/5 3.47億 -2% 6%
24/4 3.27億 17% 0%
24/3 3.27億 -10% 38%
24/2 2.36億 -28% -37%

久陽(5011-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺栓、螺絲、螺帽、華司及其他金屬材料之製造、加工、銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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