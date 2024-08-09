營收速報 - 揚智(3041)7月營收1.39億元年增率高達68.02％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:16
今年1-7月累計營收為9.43億元，累計年增率17.48%。
最新價為19.1元，近5日股價下跌-10.17%，相關半導體業下跌-7.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-65 張
- 外資買賣超：-52 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.39億
|68%
|-7%
|24/6
|1.50億
|37%
|15%
|24/5
|1.30億
|44%
|0%
|24/4
|1.30億
|1%
|-1%
|24/3
|1.31億
|-9%
|32%
|24/2
|9,927萬
|-40%
|-39%
揚智(3041-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為數位機上盒晶片等相關晶片設計業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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