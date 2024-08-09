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鉅亨速報

營收速報 - 揚智(3041)7月營收1.39億元年增率高達68.02％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:16


揚智(3041-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.39億元，年增率68.02%，月增率-7.27%。

今年1-7月累計營收為9.43億元，累計年增率17.48%。

最新價為19.1元，近5日股價下跌-10.17%，相關半導體業下跌-7.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-65 張
  • 外資買賣超：-52 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.39億 68% -7%
24/6 1.50億 37% 15%
24/5 1.30億 44% 0%
24/4 1.30億 1% -1%
24/3 1.31億 -9% 32%
24/2 9,927萬 -40% -39%

揚智(3041-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為數位機上盒晶片等相關晶片設計業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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