營收速報 - 國喬(1312)7月營收16.05億元年增率高達30.86％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15
今年1-7月累計營收為99.19億元，累計年增率6.26%。
最新價為13.25元，近5日股價下跌-10.17%，相關塑膠工業下跌-8.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3350 張
- 外資買賣超：-2877 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-473 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|16.05億
|31%
|-1%
|24/6
|16.28億
|47%
|-7%
|24/5
|17.44億
|27%
|3%
|24/4
|16.86億
|20%
|84%
|24/3
|9.16億
|-43%
|-15%
|24/2
|10.83億
|-18%
|-14%
國喬(1312-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為石油化工原料製造業。合成樹脂及塑膠製造業。國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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