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鉅亨速報

營收速報 - 國喬(1312)7月營收16.05億元年增率高達30.86％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15


國喬(1312-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣16.05億元，年增率30.86%，月增率-1.41%。

今年1-7月累計營收為99.19億元，累計年增率6.26%。

最新價為13.25元，近5日股價下跌-10.17%，相關塑膠工業下跌-8.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3350 張
  • 外資買賣超：-2877 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-473 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 16.05億 31% -1%
24/6 16.28億 47% -7%
24/5 17.44億 27% 3%
24/4 16.86億 20% 84%
24/3 9.16億 -43% -15%
24/2 10.83億 -18% -14%

國喬(1312-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為石油化工原料製造業。合成樹脂及塑膠製造業。國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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