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鉅亨速報

營收速報 - 宏洲(1413)7月營收2.08億元年增率高達57.12％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:15


宏洲(1413-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣2.08億元，年增率57.12%，月增率45.81%。

今年1-7月累計營收為13.18億元，累計年增率25.71%。

最新價為9.41元，近5日股價下跌-9.46%，相關紡織纖維下跌-8.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-55 張
  • 外資買賣超：-33 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 2.08億 57% 46%
24/6 1.43億 1% -12%
24/5 1.62億 17% -11%
24/4 1.82億 8% -19%
24/3 2.23億 22% 34%
24/2 1.67億 5% -28%

宏洲(1413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為合成化學纖維之製造及加工買賣業務。塑膠抽絲品之製造及加工買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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