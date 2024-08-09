營收速報 - 宏洲(1413)7月營收2.08億元年增率高達57.12％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:15
今年1-7月累計營收為13.18億元，累計年增率25.71%。
最新價為9.41元，近5日股價下跌-9.46%，相關紡織纖維下跌-8.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-55 張
- 外資買賣超：-33 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|2.08億
|57%
|46%
|24/6
|1.43億
|1%
|-12%
|24/5
|1.62億
|17%
|-11%
|24/4
|1.82億
|8%
|-19%
|24/3
|2.23億
|22%
|34%
|24/2
|1.67億
|5%
|-28%
宏洲(1413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為合成化學纖維之製造及加工買賣業務。塑膠抽絲品之製造及加工買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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