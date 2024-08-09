營收速報 - 台苯(1310)7月營收10.34億元年增率高達50％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15
今年1-7月累計營收為66.93億元，累計年增率25.7%。
最新價為13.1元，近5日股價下跌-8.8%，相關塑膠工業下跌-8.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-791 張
- 外資買賣超：-668 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-123 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|10.34億
|50%
|-15%
|24/6
|12.17億
|90%
|2%
|24/5
|11.92億
|67%
|16%
|24/4
|10.27億
|7%
|62%
|24/3
|6.35億
|-45%
|-9%
|24/2
|7.00億
|23%
|-21%
台苯(1310-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為苯乙烯單體。對二乙苯。甲苯 乙苯。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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