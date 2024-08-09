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鉅亨速報

營收速報 - 台苯(1310)7月營收10.34億元年增率高達50％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15


台苯(1310-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣10.34億元，年增率50%，月增率-15.06%。

今年1-7月累計營收為66.93億元，累計年增率25.7%。

最新價為13.1元，近5日股價下跌-8.8%，相關塑膠工業下跌-8.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-791 張
  • 外資買賣超：-668 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-123 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 10.34億 50% -15%
24/6 12.17億 90% 2%
24/5 11.92億 67% 16%
24/4 10.27億 7% 62%
24/3 6.35億 -45% -9%
24/2 7.00億 23% -21%

台苯(1310-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為苯乙烯單體。對二乙苯。甲苯 乙苯。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收台苯

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