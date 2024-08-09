營收速報 - 達能(3686)7月營收634萬元年增率高達162.54％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:16
今年1-7月累計營收為5,145萬元，累計年增率295.95%。
最新價為27.25元，近5日股價下跌-11.06%，相關半導體業下跌-7.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+210 張
- 外資買賣超：+201 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|634萬
|163%
|-47%
|24/6
|1,191萬
|1175%
|87%
|24/5
|637萬
|158%
|26%
|24/4
|507萬
|173%
|-29%
|24/3
|713萬
|250%
|-8%
|24/2
|776萬
|166%
|13%
達能(3686-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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