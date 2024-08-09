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鉅亨速報

營收速報 - 萬海(2615)7月營收201.08億元年增率高達144.17％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:15


萬海(2615-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣201.08億元，年增率144.17%，月增率21.09%。

今年1-7月累計營收為858.88億元，累計年增率47.41%。

最新價為77.2元，近5日股價下跌-1.13%，相關航 運 業下跌-4.85%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-11637 張
  • 外資買賣超：-14453 張
  • 投信買賣超：+1502 張
  • 自營商買賣超：+1314 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 201.08億 144% 21%
24/6 166.06億 103% 45%
24/5 114.54億 40% 13%
24/4 101.08億 24% 6%
24/3 95.01億 9% 7%
24/2 88.64億 21% -4%

萬海(2615-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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