營收速報 - 亞翔(6139)7月營收67.65億元年增率高達69.12％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:16
今年1-7月累計營收為447.04億元，累計年增率101.27%。
最新價為222元，近5日股價下跌-9.92%，相關其他電子下跌-16.15%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14 張
- 外資買賣超：+256 張
- 投信買賣超：+44 張
- 自營商買賣超：-286 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|67.65億
|69%
|6%
|24/6
|63.71億
|57%
|10%
|24/5
|58.07億
|110%
|-14%
|24/4
|67.85億
|114%
|-3%
|24/3
|70.08億
|143%
|35%
|24/2
|51.95億
|74%
|-23%
亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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