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鉅亨速報

營收速報 - 亞翔(6139)7月營收67.65億元年增率高達69.12％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:16


亞翔(6139-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣67.65億元，年增率69.12%，月增率6.17%。

今年1-7月累計營收為447.04億元，累計年增率101.27%。

最新價為222元，近5日股價下跌-9.92%，相關其他電子下跌-16.15%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+14 張
  • 外資買賣超：+256 張
  • 投信買賣超：+44 張
  • 自營商買賣超：-286 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 67.65億 69% 6%
24/6 63.71億 57% 10%
24/5 58.07億 110% -14%
24/4 67.85億 114% -3%
24/3 70.08億 143% 35%
24/2 51.95億 74% -23%

亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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