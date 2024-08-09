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鉅亨速報

營收速報 - 訊映(4155)7月營收1.45億元年增率高達57.35％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:15


訊映(4155-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.45億元，年增率57.35%，月增率-14.78%。

今年1-7月累計營收為9.36億元，累計年增率27.78%。

最新價為23.7元，近5日股價下跌-10.25%，相關生技醫療下跌-6.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-219 張
  • 外資買賣超：-168 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-51 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.45億 57% -15%
24/6 1.70億 16% 39%
24/5 1.23億 16% -16%
24/4 1.46億 119% -11%
24/3 1.64億 36% 58%
24/2 1.04億 89% 22%

訊映(4155-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業。醫療器材設備業。醫療器材零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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