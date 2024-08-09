營收速報 - 訊映(4155)7月營收1.45億元年增率高達57.35％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:15
今年1-7月累計營收為9.36億元，累計年增率27.78%。
最新價為23.7元，近5日股價下跌-10.25%，相關生技醫療下跌-6.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-219 張
- 外資買賣超：-168 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-51 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.45億
|57%
|-15%
|24/6
|1.70億
|16%
|39%
|24/5
|1.23億
|16%
|-16%
|24/4
|1.46億
|119%
|-11%
|24/3
|1.64億
|36%
|58%
|24/2
|1.04億
|89%
|22%
訊映(4155-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業。醫療器材設備業。醫療器材零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 國光生(4142)7月營收3.61億元年增率高達224.98％
- 營收速報 - 十銓(4967)7月營收29.00億元年增率高達225.11％
- 營收速報 - 智冠(5478)7月營收6.54億元年增率高達36.31％
- 台股強彈外資回補254億 三大法人買超189.15億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇