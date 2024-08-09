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鉅亨速報

營收速報 - 中鋼構(2013)7月營收18.44億元年增率高達38.9％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:15


中鋼構(2013-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣18.44億元，年增率38.9%，月增率18.87%。

今年1-7月累計營收為112.12億元，累計年增率-1.44%。

最新價為52元，近5日股價下跌-7.04%，相關鋼鐵工業下跌-5.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-84 張
  • 外資買賣超：-67 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 18.44億 39% 19%
24/6 15.51億 -7% -1%
24/5 15.70億 -16% -2%
24/4 16.02億 -2% -15%
24/3 18.81億 2% 47%
24/2 12.75億 5% -14%

中鋼構(2013-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各類型鋼.鋼構架.機械體及水工機械之設計.製造.安裝及技術服務。金屬製品及加工用化學品之生產.進出口及買賣業務。各類環保工程(包含焚化爐、污染防治設備)之設計.製造.安裝。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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美元/台幣32.44-0.47%

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