營收速報 - 中鋼構(2013)7月營收18.44億元年增率高達38.9％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:15
今年1-7月累計營收為112.12億元，累計年增率-1.44%。
最新價為52元，近5日股價下跌-7.04%，相關鋼鐵工業下跌-5.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-84 張
- 外資買賣超：-67 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|18.44億
|39%
|19%
|24/6
|15.51億
|-7%
|-1%
|24/5
|15.70億
|-16%
|-2%
|24/4
|16.02億
|-2%
|-15%
|24/3
|18.81億
|2%
|47%
|24/2
|12.75億
|5%
|-14%
中鋼構(2013-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各類型鋼.鋼構架.機械體及水工機械之設計.製造.安裝及技術服務。金屬製品及加工用化學品之生產.進出口及買賣業務。各類環保工程(包含焚化爐、污染防治設備)之設計.製造.安裝。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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