營收速報 - 東泥(1110)7月營收2.74億元年增率高達62.71％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:15
今年1-7月累計營收為14.56億元，累計年增率10.96%。
最新價為22.6元，近5日股價下跌-10.28%，相關水泥工業下跌-1.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-224 張
- 外資買賣超：-152 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-72 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|2.74億
|63%
|42%
|24/6
|1.93億
|6%
|-6%
|24/5
|2.05億
|-4%
|-1%
|24/4
|2.07億
|-6%
|-6%
|24/3
|2.21億
|2%
|26%
|24/2
|1.75億
|1%
|-3%
東泥(1110-TW) 所屬產業為水泥工業，主要業務為(1)水泥製造與買賣(2)石灰石之開採及銷售。(3)水泥加工製品及預拌混凝土之製造及銷售。(4)廠房及大樓出租業(5)廢棄物處理業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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