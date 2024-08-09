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鉅亨速報

營收速報 - 東泥(1110)7月營收2.74億元年增率高達62.71％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:15


東泥(1110-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣2.74億元，年增率62.71%，月增率42.1%。

今年1-7月累計營收為14.56億元，累計年增率10.96%。

最新價為22.6元，近5日股價下跌-10.28%，相關水泥工業下跌-1.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-224 張
  • 外資買賣超：-152 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-72 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 2.74億 63% 42%
24/6 1.93億 6% -6%
24/5 2.05億 -4% -1%
24/4 2.07億 -6% -6%
24/3 2.21億 2% 26%
24/2 1.75億 1% -3%

東泥(1110-TW) 所屬產業為水泥工業，主要業務為(1)水泥製造與買賣(2)石灰石之開採及銷售。(3)水泥加工製品及預拌混凝土之製造及銷售。(4)廠房及大樓出租業(5)廢棄物處理業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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