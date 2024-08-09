營收速報 - 華擎(3515)7月營收19.92億元年增率高達52.88％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15
今年1-7月累計營收為121.72億元，累計年增率24.37%。
最新價為187.5元，近5日股價下跌-13.88%，相關電腦週邊下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-226 張
- 外資買賣超：-146 張
- 投信買賣超：-8 張
- 自營商買賣超：-72 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|19.92億
|53%
|16%
|24/6
|17.17億
|10%
|-6%
|24/5
|18.32億
|45%
|10%
|24/4
|16.68億
|32%
|4%
|24/3
|16.05億
|-2%
|17%
|24/2
|13.77億
|4%
|-30%
華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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