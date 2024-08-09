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鉅亨速報

營收速報 - 華擎(3515)7月營收19.92億元年增率高達52.88％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


華擎(3515-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣19.92億元，年增率52.88%，月增率16.01%。

今年1-7月累計營收為121.72億元，累計年增率24.37%。

最新價為187.5元，近5日股價下跌-13.88%，相關電腦週邊下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-226 張
  • 外資買賣超：-146 張
  • 投信買賣超：-8 張
  • 自營商買賣超：-72 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 19.92億 53% 16%
24/6 17.17億 10% -6%
24/5 18.32億 45% 10%
24/4 16.68億 32% 4%
24/3 16.05億 -2% 17%
24/2 13.77億 4% -30%

華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收華擎

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