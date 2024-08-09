鉅亨速報 - Factset 最新調查：智遊網集團(EXPE-US)EPS預估下修至11.67元，預估目標價為140.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對智遊網集團(EXPE-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.85元下修至11.67元，其中最高估值13.31元，最低估值10.06元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.31(13.31)
|17.29
|21.42
|29.96
|最低值
|10.06(10.06)
|10.88
|12.52
|13.16
|平均值
|11.65(11.77)
|14.26
|17.61
|20.58
|中位數
|11.67(11.85)
|14.23
|17.7
|20.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.11億
|154.37億
|167.77億
|184.86億
|最低值
|135.70億
|142.18億
|148.74億
|159.35億
|平均值
|136.92億
|147.08億
|156.90億
|166.49億
|中位數
|136.82億
|146.98億
|157.48億
|161.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|120.67億
|51.99億
|85.98億
|116.67億
|128.39億
詳細資訊請看美股內頁：
智遊網集團(EXPE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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