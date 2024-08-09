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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智遊網集團(EXPE-US)EPS預估下修至11.67元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對智遊網集團(EXPE-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.85元下修至11.67元，其中最高估值13.31元，最低估值10.06元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.31(13.31)17.2921.4229.96
最低值10.06(10.06)10.8812.5213.16
平均值11.65(11.77)14.2617.6120.58
中位數11.67(11.85)14.2317.720.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值139.11億154.37億167.77億184.86億
最低值135.70億142.18億148.74億159.35億
平均值136.92億147.08億156.90億166.49億
中位數136.82億146.98億157.48億161.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入120.67億51.99億85.98億116.67億128.39億

詳細資訊請看美股內頁：
智遊網集團(EXPE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXPE

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