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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至1530元，幅度約6.42%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對M31(6643-TW)提出目標價估值：中位數由1635元下修至1530元，調降幅度6.42%。其中最高估值1833.29元，最低估值620.82元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予M31(6643-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀1位。

M31(6643-TW)今(8日)收盤價為826元。近5日股價下跌28.48%，相關半導體類指數近5日下跌8.3%，櫃買市場加權指數下跌7.57%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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