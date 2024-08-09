鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至15.68元，預估目標價為254元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.57元上修至15.68元，其中最高估值16.33元，最低估值13.69元，預估目標價為254元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.33(16.33)
|20.51
|23.86
|最低值
|13.69(13.69)
|16.59
|19.56
|平均值
|15.43(15.32)
|18.07
|21.71
|中位數
|15.68(15.57)
|17.85
|21.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|72,880,000
|79,811,000
|88,120,000
|最低值
|64,871,780
|70,186,000
|76,289,090
|平均值
|66,876,220
|72,645,870
|82,204,540
|中位數
|66,095,500
|71,233,000
|82,204,540
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|11.53
|11.8
|11.15
|11.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,862,104
|65,784,237
|62,999,989
|55,547,908
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 健鼎(3044)大漲7.82%，報193元
- 金像電業績火力旺 Q2獲利創新高上半年財報EPS達5.63元
- 〈台股盤後〉台積電領跌 指數下挫425點收20870點驚險守住5日線
- 健鼎H1獲利創同期新高年增8成 EPS達7.28元可望稱霸PCB廠
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇