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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估上修至3.35元，預估目標價為51.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 06:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.3元上修至3.35元，其中最高估值3.81元，最低估值3.17元，預估目標價為51.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.81(3.42)4.714.69
最低值3.17(3.17)3.824.25
平均值3.38(3.3)4.184.47
中位數3.35(3.3)4.234.47

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值52.16億65.97億
最低值52.16億65.97億
平均值52.16億65.97億
中位數52.16億65.97億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入691.11億635.37億788.30億943.63億1,024.25億

詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBN

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