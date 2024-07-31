鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德BN-US的目標價調升至50.75元，幅度約3.05%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)提出目標價估值：中位數由49.25元上修至50.75元，調升幅度3.05%。其中最高估值61元，最低估值36元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予布魯克菲爾德評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀1位。
布魯克菲爾德今(31日)收盤價為47.85元。近5日股價上漲3.05%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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