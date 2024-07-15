鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為49.25元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.35元下修至3.25元，其中最高估值3.45元，最低估值3.03元，預估目標價為49.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.45(3.45)
|4.37
|4.69
|最低值
|3.03(3.03)
|3.66
|4.3
|平均值
|3.27(3.29)
|4.04
|4.5
|中位數
|3.25(3.35)
|4.01
|4.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|52.40億
|65.11億
|最低值
|52.40億
|65.11億
|平均值
|52.40億
|65.11億
|中位數
|52.40億
|65.11億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|691.11億
|635.37億
|788.30億
|943.63億
|1,024.25億
詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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