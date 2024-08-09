鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至1.53元，預估目標價為9.62元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 04:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.61元下修至1.53元，其中最高估值3.43元，最低估值0.46元，預估目標價為9.62元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.43(3.43)
|5.18
|6.18
|最低值
|0.46(0.46)
|1.07
|1.43
|平均值
|1.78(1.81)
|2.71
|3.26
|中位數
|1.53(1.61)
|2.45
|2.68
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|698.51億
|785.73億
|822.34億
|最低值
|647.51億
|648.04億
|654.58億
|平均值
|674.58億
|693.55億
|706.30億
|中位數
|671.68億
|682.79億
|692.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.57
|1.31
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|營業收入
|507.41億
|496.40億
|528.96億
|551.49億
|669.45億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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