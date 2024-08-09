search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至1.53元，預估目標價為9.62元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 04:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.61元下修至1.53元，其中最高估值3.43元，最低估值0.46元，預估目標價為9.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.43(3.43)5.186.18
最低值0.46(0.46)1.071.43
平均值1.78(1.81)2.713.26
中位數1.53(1.61)2.452.68

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值698.51億785.73億822.34億
最低值647.51億648.04億654.58億
平均值674.58億693.55億706.30億
中位數671.68億682.79億692.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.571.31-3.61-14.75-2.87
營業收入507.41億496.40億528.96億551.49億669.45億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKEP

相關行情

台股首頁我要存股
韓國電力7.231.69%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty