鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.7元，其中最高估值1.92元，最低估值1.62元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.92(1.92)
|2.16
|2.55
|2.63
|最低值
|1.62(1.63)
|1.75
|1.95
|2.63
|平均值
|1.72(1.76)
|1.96
|2.2
|2.63
|中位數
|1.7(1.75)
|1.96
|2.2
|2.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.23億
|90.10億
|99.28億
|103.90億
|最低值
|74.26億
|78.59億
|85.36億
|95.38億
|平均值
|76.75億
|83.88億
|92.60億
|100.24億
|中位數
|76.54億
|84.22億
|93.57億
|101.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.01
|1.32
|1.28
|1.12
|1.54
|營業收入
|42.01億
|45.99億
|55.41億
|63.11億
|71.40億
詳細資訊請看美股內頁：
怪獸飲料(MNST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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