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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.7元，其中最高估值1.92元，最低估值1.62元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.92(1.92)2.162.552.63
最低值1.62(1.63)1.751.952.63
平均值1.72(1.76)1.962.22.63
中位數1.7(1.75)1.962.22.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值80.23億90.10億99.28億103.90億
最低值74.26億78.59億85.36億95.38億
平均值76.75億83.88億92.60億100.24億
中位數76.54億84.22億93.57億101.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.011.321.281.121.54
營業收入42.01億45.99億55.41億63.11億71.40億

詳細資訊請看美股內頁：
怪獸飲料(MNST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMNST

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