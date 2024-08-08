永續發展轉(交)換公司債今上櫃掛牌 遠東新世紀敲鑼首發

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-08 19:31

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櫃買中心今 (8) 日上午 9 時舉辦永續發展轉 (交) 換公司債上櫃掛牌暨資格認可典禮，金管會副主委及證期局長官、債券發行人遠東新世紀 (1402-TW)、取具資格認可的世紀鋼和台泥公司，以及承銷商凱基證券、永豐金證券，與評估機構安永、勤業眾信等機構代表參與盛事，在貴賓共同敲鑼見證下，我國債券市場邁向新的里程碑。

「永續發展轉 (交) 換公司債上櫃掛牌暨資格認可典禮」，金管會副主委陳彥良、證期局副局長高晶萍、遠東新世紀總經理鄭澄宇、世紀鋼董事長賴文祥、台泥財務長于明仁、凱基證券董事長許道義、永豐金證券總經理張李章隆、安永聯合會計師事務所所長傅文芳、勤業眾信聯合會計師事務所董事長邵志明等貴賓親臨祝賀。

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金管會副主委陳彥良致詞時強調，綠色在當今世界的重要性，讚許我國永續發展債券市場的蓬勃發展，永續債已經成為政府及企業重要的籌資管道，期盼未來有更多更好的綠色商品，把錢留在台灣，把資金引進來，推進我國發展亞洲資產管理中心，同時發展我國綠色產業。

陳彥良表示，櫃買中心持續推動永續發展債券市場，永續債品質更獲得國際氣候債券組織的肯定，並讚譽櫃買中心是高品質的永續發展債券交易。他並強調面臨全世界供應鏈改組，我們一直是走在正確的道路上，並以詩經「道阻且長，行則將至」勉勵大家，這條路雖然險阻，但因為我們是一群人，所以可以走得遠，終究會達到目標。

櫃買中心董事長陳永誠則指出，隨著氣候暖化以及全球經濟動盪，更凸顯出永續發展的重要性，櫃買中心在主管機關指導下，持續增加永續發展債券商品種類，提供發行人與投資人不同的選擇，也為環境及永續盡一份心力。

陳永誠讚揚遠東新世紀在永續債商品之發行上總是一馬當先，給予櫃買中心最大的支持，顯示遠東新對綠色發展的重視，以及對新商品的勇於嘗試。世紀鋼公司是表現傑出的風電公司，賴董事長領導團隊在短時間內完成綠色債券資格認可，顯示世紀集團內對綠色發展價值的重視。台泥公司在轉型上的表現是市場矚目的焦點，近年發展低碳排產品，甚至儲能節能產品，在永續轉型上的努力獲得市場肯定。

遠東新世紀總經理鄭澄宇表示，公司這些年來致力發展再生聚酯等低碳排產品及達成減碳目標，展現對永續發展的企圖心和承諾，並將 ESG 成果和永續金融結合，今日發行的兩檔永續發展交換公司債，投資人除了可持有債券也有機會將其轉換為股票。

世紀鋼預計發行綠色轉換公司債，董事長賴文祥表示世紀集團現在為國內離岸風電水下基礎建設的指標廠商，積極配合政府的離岸風電建置政策和目標，為綠能發展做出貢獻。