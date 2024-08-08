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鉅亨速報

營收速報 - 群益期(6024)7月營收2.74億元年增率高達51.35％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:17


群益期(6024-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣2.74億元，年增率51.35%，月增率82.86%。

今年1-7月累計營收為14.86億元，累計年增率34.73%。

最新價為55元，近5日股價下跌0%，相關金融保險下跌-4.7%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+126 張
  • 外資買賣超：-159 張
  • 投信買賣超：+312 張
  • 自營商買賣超：-27 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 2.74億 51% 83%
24/6 1.50億 4% -29%
24/5 2.10億 87% -26%
24/4 2.85億 102% 28%
24/3 2.23億 -0% 55%
24/2 1.44億 -13% -28%

群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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