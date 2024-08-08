可成受惠產品組合轉佳 Q2毛利率突破30%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-08 17:48

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機殼廠可成 (2474-TW) 今 (8) 日公告第二季財報，受惠品牌客戶促銷刺激買氣，可成第二季營收達 46.72 億元，季增超過 2 成。另外，由於營收規模增加、產品組合轉佳，以及折舊費用降低，推升第二季毛利率突破 30%。

可成第二季營收 46.72 億元，季增 27.7%，年減 32.2%；毛利率 34%，季增 6.1 個百分點，年增 1.1 個百分點；營益率 20.4%，季增 12.5 個百分點，年增 0.6 個百分點；稅後純益 34.35 億元，季減 24.9%，年減 23.4%，每股純益 5.05 元。

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可成今年上半年營收 83.31 億元，年減 20.1%；毛利率 31.3%，年增 1.8 個百分點；營益率 14.9%，年增 1.9 個百分點；稅後純益 80.11 億元，年增 49.3%，每股純益 11.77 元。

可成說明，第二季營收呈現季增，主因為品牌客戶促銷刺激買氣，帶動營收表現，不過去年同期因基期較高，使得第二季營收呈現年減。另外，上半年營收呈現年減，同樣與去年同期基期較高有關。