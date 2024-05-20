台灣首例！可成外資股東提案獲2家外資投票顧問機構支持

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-20 13:21

機殼廠可成 (2474-TW) 即將在 5 月 30 日召開股東會，台灣史上第一個外資股東提案，成功被納入可成今年的股東會， 獲得 2 家外資投票顧問公司支持，包括 ISS 和 Glass Lewis，過往支持公司派，首次同步發聲在股東提案一案，建議機構法人投下贊成票，力挺支持股東提案的外資。

這次國際機構兩家罕見全數力挺股東提案，對機構法人投票具有高度的指標意義，外資圈預期將成為影響機構法人投票的關鍵，這也是在國際機構對於股東行動主義推動成功的肯定。

ISS (Institutional Shareholder Services) 和 Glass Lewis 的報告中明確表示，股東權益的重要性，呼應金管會公司治理藍圖也再三強調的保障股東權益。

可成外資代表王亞倫表示，很欣慰外資已理解股東提案的實質精神，從兩份報告已可深刻感受權威性的國際外資投票顧問機構也非常擔心股東權益的剝奪，才提出這個建議。