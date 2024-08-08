盤後速報 - 國巨(2327)下週(8月15日)除權1.95元，預估參考價586.69元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
國巨(2327-TW)下週(8月15日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.95元。
以今日(8月8日)收盤價701.00元計算，預估參考價為586.69元，權值合計為114.32元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
國巨(2327-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。近5日股價下跌11.36%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|701.00
|0.0
|0.0%
|1.948365
|2024/06/27
|763.0
|19.97238
|2.62%
|0.0
|2023/07/05
|497.5
|9.99384
|2.01%
|0.0
|2022/07/04
|282.0
|10.1028
|3.58%
|0.0
|2021/08/02
|560.0
|10.0813
|1.8%
|0.0
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