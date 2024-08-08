營收速報 - 申豐(6582)7月營收1.60億元年增率高達216.9％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15
今年1-7月累計營收為8.41億元，累計年增率67.89%。
最新價為58元，近5日股價下跌-2.45%，相關橡膠工業下跌-3.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+136 張
- 外資買賣超：+171 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-35 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.60億
|217%
|-17%
|24/6
|1.93億
|188%
|30%
|24/5
|1.49億
|52%
|17%
|24/4
|1.27億
|64%
|26%
|24/3
|1.00億
|30%
|73%
|24/2
|5,823萬
|53%
|9%
申豐(6582-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為醫材及其他用途之合成乳膠原料。加工用接著劑。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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