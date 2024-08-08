營收速報 - 皇鼎(5533)7月營收3.10億元年增率高達49.45％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15
今年1-7月累計營收為7.59億元，累計年增率-71.73%。
最新價為20.75元，近5日股價下跌-11.8%，相關建材營造下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-140 張
- 外資買賣超：-115 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3.10億
|49%
|210%
|24/6
|9,995萬
|-50%
|44%
|24/5
|6,965萬
|-85%
|102%
|24/4
|3,444萬
|-92%
|-16%
|24/3
|4,086萬
|-90%
|16%
|24/2
|3,524萬
|-95%
|-79%
皇鼎(5533-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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