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鉅亨速報

營收速報 - 皇鼎(5533)7月營收3.10億元年增率高達49.45％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15


皇鼎(5533-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3.10億元，年增率49.45%，月增率209.77%。

今年1-7月累計營收為7.59億元，累計年增率-71.73%。

最新價為20.75元，近5日股價下跌-11.8%，相關建材營造下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-140 張
  • 外資買賣超：-115 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3.10億 49% 210%
24/6 9,995萬 -50% 44%
24/5 6,965萬 -85% 102%
24/4 3,444萬 -92% -16%
24/3 4,086萬 -90% 16%
24/2 3,524萬 -95% -79%

皇鼎(5533-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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