營收速報 - 鑫聯大投控(3709)7月營收25.80億元年增率高達45.41％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15
今年1-7月累計營收為144.68億元，累計年增率17.71%。
最新價為23.4元，近5日股價下跌-6.97%，相關電腦及週設類指數下跌-5.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+23 張
- 外資買賣超：+23 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|25.80億
|45%
|21%
|24/6
|21.35億
|-1%
|-6%
|24/5
|22.61億
|32%
|19%
|24/4
|19.07億
|24%
|-2%
|24/3
|19.43億
|-2%
|23%
|24/2
|15.79億
|-3%
|-23%
鑫聯大投控(3709-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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