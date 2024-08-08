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鉅亨速報

營收速報 - 鑫聯大投控(3709)7月營收25.80億元年增率高達45.41％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15


鑫聯大投控(3709-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣25.80億元，年增率45.41%，月增率20.83%。

今年1-7月累計營收為144.68億元，累計年增率17.71%。

最新價為23.4元，近5日股價下跌-6.97%，相關電腦及週設類指數下跌-5.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+23 張
  • 外資買賣超：+23 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 25.80億 45% 21%
24/6 21.35億 -1% -6%
24/5 22.61億 32% 19%
24/4 19.07億 24% -2%
24/3 19.43億 -2% 23%
24/2 15.79億 -3% -23%

鑫聯大投控(3709-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為投資。管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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