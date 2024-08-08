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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FS KKR Capital Corp(FSK-US)EPS預估上修至2.86元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對FS KKR Capital Corp(FSK-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.81元上修至2.86元，其中最高估值2.9元，最低估值2.74元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.9(2.94)2.722.5
最低值2.74(2.67)2.462.5
平均值2.84(2.81)2.62.5
中位數2.86(2.81)2.592.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值17.37億16.98億15.45億
最低值16.97億15.85億15.45億
平均值17.21億16.42億15.45億
中位數17.25億16.33億15.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.88-3.267.160.322.48
營業收入6.99億1.49億12.52億17.94億14.95億

詳細資訊請看美股內頁：
FS KKR Capital Corp(FSK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFSK

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