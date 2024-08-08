鉅亨速報 - Factset 最新調查：FS KKR Capital Corp(FSK-US)EPS預估上修至2.86元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對FS KKR Capital Corp(FSK-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.81元上修至2.86元，其中最高估值2.9元，最低估值2.74元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.9(2.94)
|2.72
|2.5
|最低值
|2.74(2.67)
|2.46
|2.5
|平均值
|2.84(2.81)
|2.6
|2.5
|中位數
|2.86(2.81)
|2.59
|2.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17.37億
|16.98億
|15.45億
|最低值
|16.97億
|15.85億
|15.45億
|平均值
|17.21億
|16.42億
|15.45億
|中位數
|17.25億
|16.33億
|15.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.88
|-3.26
|7.16
|0.32
|2.48
|營業收入
|6.99億
|1.49億
|12.52億
|17.94億
|14.95億
詳細資訊請看美股內頁：
FS KKR Capital Corp(FSK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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