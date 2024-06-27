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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估下修至-8.81元，預估目標價為269.37元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 14:00

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對百濟神州(BGNE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-8.64元下修至-8.81元，其中最高估值-3.75元，最低估值-12.94元，預估目標價為269.37元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.75(-3.75)1.510.829.17
最低值-12.94(-12.94)-8.76-1.816.31
平均值-8.55(-8.52)-3.232.247.96
中位數-8.81(-8.64)-2.92.168.17

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值35.42億45.32億60.73億84.75億
最低值29.25億37.44億41.71億53.60億
平均值32.26億40.75億49.84億63.06億
中位數32.50億40.57億48.43億59.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入4.28億3.09億11.76億14.16億24.59億

詳細資訊請看美股內頁：
百濟神州(BGNE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBGNE

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