鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估下修至-8.81元，預估目標價為269.37元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 14:00
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對百濟神州(BGNE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-8.64元下修至-8.81元，其中最高估值-3.75元，最低估值-12.94元，預估目標價為269.37元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.75(-3.75)
|1.5
|10.82
|9.17
|最低值
|-12.94(-12.94)
|-8.76
|-1.81
|6.31
|平均值
|-8.55(-8.52)
|-3.23
|2.24
|7.96
|中位數
|-8.81(-8.64)
|-2.9
|2.16
|8.17
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.42億
|45.32億
|60.73億
|84.75億
|最低值
|29.25億
|37.44億
|41.71億
|53.60億
|平均值
|32.26億
|40.75億
|49.84億
|63.06億
|中位數
|32.50億
|40.57億
|48.43億
|59.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|4.28億
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
詳細資訊請看美股內頁：
百濟神州(BGNE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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