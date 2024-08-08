15個月內二度裁員！戴爾再揮刀砍1.25萬人 佔全球員工約一成

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:01

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知情人士透露，美國電腦大廠戴爾 (DELL-US) 正在進行全球銷售和市場行銷團隊的重組，將裁減 1 萬 2500 名員工，佔全球 12 萬名員工約一成。此事若屬實，將是該 PC 巨頭過去 15 個月來第二輪大規模裁員。

《彭博資訊》報導，兩名戴爾銷售高層在周一 (5 日) 發給員工的內部備忘錄中透露上述消息，重組行動還包括成立一個專注於 AI 服務的新團隊。

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戴爾銷售主管 Bill Scannell 跟 John Byrne 在備忘錄中寫道：「我們正在進行瘦身，我們正在精簡管理層並重新調整投資方向。除專注於 AI 的團隊外，高層還表示公司將改變數據中心銷售的方式。」

戴爾在 2023 年透過 2 輪裁員大砍 1.3 萬人，今年 3 月又宣布再度裁員，並限制外部招聘、進行員工重組。

業內人士認為，持續裁員調整的背後，首先是來自市場和業績下滑的壓力。過去幾年，電腦市場遭遇全球經濟下行壓力，以及來自手機、平板等的競爭使得成長停滯，甚至下滑，戴爾下滑的幅度超過業界平均水準。

根據 Counterpoint Research 的數據，去年戴爾出貨量大跌 20%，全球 PC 出貨量僅下跌約 14%。

TechInsights 報告也顯示，今年第二季度主要筆電廠商中，戴爾是唯一一個出現年增下滑表現的廠商，但僅下滑 1%，筆電出貨量為 830 萬台，市佔率排名全球第三，排在聯想、惠普之後。

戴爾最近一季業績表現也讓市場失望，更在今年 5 月 31 日，也就是公佈最新季度業績後隔天股價大跌近 18%，業內人士對 AI 伺服器需求上升對戴爾整體獲利能力影響表示擔憂。