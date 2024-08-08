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鉅亨速報

營收速報 - 威健生技(6661)7月營收4,322萬元年增率高達100.16％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 15:16


威健生技(6661-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣4,322萬元，年增率100.16%，月增率86.81%。

今年1-7月累計營收為1.88億元，累計年增率26.74%。

最新價為25.85元，近5日股價下跌-6.07%，相關生技醫療股價指數下跌-5.74%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+34 張
  • 外資買賣超：+34 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 4,322萬 100% 87%
24/6 2,314萬 -13% -30%
24/5 3,328萬 33% 70%
24/4 1,959萬 -24% -12%
24/3 2,222萬 8% 10%
24/2 2,018萬 29% -22%

威健生技(6661-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物醫學研究服務及相關產品銷售，暨基因檢測服務。生殖醫學類基因檢測:羊水晶片,胚胎晶片,非侵入性胎兒染色體檢測。基因定序或晶片類臨床試驗及科學研究。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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