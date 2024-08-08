營收速報 - 威健生技(6661)7月營收4,322萬元年增率高達100.16％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 15:16
今年1-7月累計營收為1.88億元，累計年增率26.74%。
最新價為25.85元，近5日股價下跌-6.07%，相關生技醫療股價指數下跌-5.74%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+34 張
- 外資買賣超：+34 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|4,322萬
|100%
|87%
|24/6
|2,314萬
|-13%
|-30%
|24/5
|3,328萬
|33%
|70%
|24/4
|1,959萬
|-24%
|-12%
|24/3
|2,222萬
|8%
|10%
|24/2
|2,018萬
|29%
|-22%
威健生技(6661-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物醫學研究服務及相關產品銷售，暨基因檢測服務。生殖醫學類基因檢測:羊水晶片,胚胎晶片,非侵入性胎兒染色體檢測。基因定序或晶片類臨床試驗及科學研究。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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