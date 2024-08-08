營收速報 - 合機(1618)7月營收5.80億元年增率高達151.14％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:17
今年1-7月累計營收為25.56億元，累計年增率27.62%。
最新價為42.85元，近5日股價下跌-6.04%，相關電器電纜下跌-3.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+430 張
- 外資買賣超：+489 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-59 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|5.80億
|151%
|96%
|24/6
|2.96億
|-26%
|-33%
|24/5
|4.40億
|88%
|79%
|24/4
|2.47億
|-25%
|-54%
|24/3
|5.41億
|24%
|178%
|24/2
|1.94億
|-12%
|-25%
合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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