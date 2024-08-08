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鉅亨速報

營收速報 - 合機(1618)7月營收5.80億元年增率高達151.14％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:17


合機(1618-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣5.80億元，年增率151.14%，月增率95.87%。

今年1-7月累計營收為25.56億元，累計年增率27.62%。

最新價為42.85元，近5日股價下跌-6.04%，相關電器電纜下跌-3.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+430 張
  • 外資買賣超：+489 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-59 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 5.80億 151% 96%
24/6 2.96億 -26% -33%
24/5 4.40億 88% 79%
24/4 2.47億 -25% -54%
24/3 5.41億 24% 178%
24/2 1.94億 -12% -25%

合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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合機42.85-3.38%
美元/台幣32.593-0.27%

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