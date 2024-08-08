營收速報 - 緯創(3231)7月營收861.90億元年增率高達27.28％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 15:15
今年1-7月累計營收為5,653.50億元，累計年增率16.26%。
最新價為94.8元，近5日股價上漲0.72%，相關電腦週邊下跌-4.43%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18937 張
- 外資買賣超：+15186 張
- 投信買賣超：+6705 張
- 自營商買賣超：-2954 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|861.90億
|27%
|-3%
|24/6
|887.87億
|9%
|12%
|24/5
|795.01億
|26%
|9%
|24/4
|726.43億
|17%
|-19%
|24/3
|898.31億
|-5%
|11%
|24/2
|810.97億
|31%
|21%
緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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