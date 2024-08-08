search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 緯創(3231)7月營收861.90億元年增率高達27.28％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 15:15


緯創(3231-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣861.90億元，年增率27.28%，月增率-2.92%。

今年1-7月累計營收為5,653.50億元，累計年增率16.26%。

最新價為94.8元，近5日股價上漲0.72%，相關電腦週邊下跌-4.43%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+18937 張
  • 外資買賣超：+15186 張
  • 投信買賣超：+6705 張
  • 自營商買賣超：-2954 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 861.90億 27% -3%
24/6 887.87億 9% 12%
24/5 795.01億 26% 9%
24/4 726.43億 17% -19%
24/3 898.31億 -5% 11%
24/2 810.97億 31% 21%

緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收緯創

相關行情

台股首頁我要存股
緯創94.8-2.77%
美元/台幣32.569-0.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

中弱短強
緯創

71.43%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty