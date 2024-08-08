鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為109.26元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:16
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對索尼(SONY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.42元，其中最高估值6.62元，最低估值4.88元，預估目標價為109.26元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.62(6.31)
|7.97
|9.32
|7.75
|最低值
|4.88(4.88)
|5.15
|5.32
|5.83
|平均值
|5.41(5.31)
|5.93
|6.33
|6.79
|中位數
|5.42(5.25)
|5.67
|5.9
|6.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|886.16億
|931.95億
|990.60億
|839.11億
|最低值
|777.17億
|770.42億
|752.14億
|788.72億
|平均值
|824.03億
|847.92億
|857.16億
|813.91億
|中位數
|825.12億
|852.56億
|857.20億
|813.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.34
|8.98
|6.33
|5.60
|5.45
|營業收入
|757.70億
|858.65億
|882.91億
|851.54億
|900.45億
詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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