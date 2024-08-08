鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bio-Techne Corp(TECH-US)EPS預估下修至1.93元，預估目標價為85.10元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Bio-Techne Corp(TECH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.04元下修至1.93元，其中最高估值2.15元，最低估值1.79元，預估目標價為85.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.15(2.15)
|2.38
|2.77
|最低值
|1.79(1.86)
|2.12
|2.46
|平均值
|1.96(2.02)
|2.26
|2.62
|中位數
|1.93(2.04)
|2.27
|2.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.55億
|13.98億
|15.00億
|最低值
|12.18億
|13.20億
|14.58億
|平均值
|12.35億
|13.60億
|14.77億
|中位數
|12.31億
|13.57億
|14.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.46
|0.87
|1.66
|1.76
|營業收入
|7.39億
|9.31億
|11.06億
|11.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Bio-Techne Corp(TECH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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