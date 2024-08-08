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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bio-Techne Corp(TECH-US)EPS預估下修至1.93元，預估目標價為85.10元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Bio-Techne Corp(TECH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.04元下修至1.93元，其中最高估值2.15元，最低估值1.79元，預估目標價為85.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.15(2.15)2.382.77
最低值1.79(1.86)2.122.46
平均值1.96(2.02)2.262.62
中位數1.93(2.04)2.272.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值12.55億13.98億15.00億
最低值12.18億13.20億14.58億
平均值12.35億13.60億14.77億
中位數12.31億13.57億14.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.460.871.661.76
營業收入7.39億9.31億11.06億11.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Bio-Techne Corp(TECH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSTECH

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