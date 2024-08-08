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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class A(APP-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為99.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.96元上修至3.05元，其中最高估值3.65元，最低估值2.6元，預估目標價為99.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.65(3.41)4.786.65
最低值2.6(2.6)3.022.93
平均值3.1(3)3.954.92
中位數3.05(2.96)3.944.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值45.04億51.89億60.59億
最低值39.83億43.28億48.22億
平均值43.69億49.29億56.07億
中位數43.94億49.69億55.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入9.94億14.51億27.93億30.27億32.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Applovin Corp - Class A(APP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSAPP

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