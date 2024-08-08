鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class A(APP-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為99.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.96元上修至3.05元，其中最高估值3.65元，最低估值2.6元，預估目標價為99.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.65(3.41)
|4.78
|6.65
|最低值
|2.6(2.6)
|3.02
|2.93
|平均值
|3.1(3)
|3.95
|4.92
|中位數
|3.05(2.96)
|3.94
|4.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|45.04億
|51.89億
|60.59億
|最低值
|39.83億
|43.28億
|48.22億
|平均值
|43.69億
|49.29億
|56.07億
|中位數
|43.94億
|49.69億
|55.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|9.94億
|14.51億
|27.93億
|30.27億
|32.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Applovin Corp - Class A(APP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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