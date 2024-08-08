鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車HMC-US的目標價調升至40.44元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)提出目標價估值：中位數由38.51元上修至40.44元，調升幅度5%。其中最高估值50.9元，最低估值26.03元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予本田汽車評價：積極樂觀10位、保持中立8位、保守悲觀1位。
本田汽車今(8日)收盤價為29.65元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌5.85%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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