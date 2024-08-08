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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至1.09元，預估目標價為22.63元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.12元下修至1.09元，其中最高估值1.49元，最低估值0.84元，預估目標價為22.63元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.49(1.49)1.532.75
最低值0.84(0.84)0.880.97
平均值1.09(1.1)1.281.48
中位數1.09(1.12)1.261.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值135.69億166.20億198.92億
最低值117.55億132.03億141.04億
平均值127.03億142.86億157.33億
中位數126.61億141.69億157.20億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入66.59億102.11億125.21億90.10億109.78億

詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEKE

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