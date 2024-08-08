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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為26.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.63元，其中最高估值0.84元，最低估值0.51元，預估目標價為26.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.84(0.84)2.012.222
最低值0.51(0.51)0.780.140.58
平均值0.65(0.67)1.441.131.23
中位數0.63(0.65)1.371.171.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值27.96億32.45億35.85億32.73億
最低值26.01億25.64億20.06億22.57億
平均值27.09億28.62億25.66億27.65億
中位數26.99億28.28億25.50億27.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.550.850.46-1.62-0.32
營業收入13.51億13.39億16.33億14.95億23.16億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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