鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為26.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.63元，其中最高估值0.84元，最低估值0.51元，預估目標價為26.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.84(0.84)
|2.01
|2.22
|2
|最低值
|0.51(0.51)
|0.78
|0.14
|0.58
|平均值
|0.65(0.67)
|1.44
|1.13
|1.23
|中位數
|0.63(0.65)
|1.37
|1.17
|1.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.96億
|32.45億
|35.85億
|32.73億
|最低值
|26.01億
|25.64億
|20.06億
|22.57億
|平均值
|27.09億
|28.62億
|25.66億
|27.65億
|中位數
|26.99億
|28.28億
|25.50億
|27.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.55
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|營業收入
|13.51億
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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