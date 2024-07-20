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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦PAAS-US的目標價調升至26元，幅度約4%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-20 04:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)提出目標價估值：中位數由25元上修至26元，調升幅度4%。其中最高估值35元，最低估值22元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予泛美銀礦評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。

泛美銀礦今(20日)收盤價為22.525元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌0.72%短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股PAAS市場預估目標價

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