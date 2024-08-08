search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 宏普(2536)7月營收4,396萬元年增率高達193.22％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


宏普(2536-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣4,396萬元，年增率193.22%，月增率-65.82%。

今年1-7月累計營收為5.68億元，累計年增率294.66%。

最新價為32.4元，近5日股價下跌-9.81%，相關建材營造下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1658 張
  • 外資買賣超：-1036 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-622 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 4,396萬 193% -66%
24/6 1.29億 431% 233%
24/5 3,864萬 154% 159%
24/4 1,494萬 -67% -0%
24/3 1,500萬 1% -74%
24/2 5,811萬 297% -78%

宏普(2536-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收宏普

相關行情

台股首頁我要存股
宏普32.4-0.77%
美元/台幣32.583-0.30%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty