營收速報 - 宏普(2536)7月營收4,396萬元年增率高達193.22％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
今年1-7月累計營收為5.68億元，累計年增率294.66%。
最新價為32.4元，近5日股價下跌-9.81%，相關建材營造下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1658 張
- 外資買賣超：-1036 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-622 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|4,396萬
|193%
|-66%
|24/6
|1.29億
|431%
|233%
|24/5
|3,864萬
|154%
|159%
|24/4
|1,494萬
|-67%
|-0%
|24/3
|1,500萬
|1%
|-74%
|24/2
|5,811萬
|297%
|-78%
宏普(2536-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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