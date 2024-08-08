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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為40元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.66元上修至3.69元，其中最高估值4.71元，最低估值2.9元，預估目標價為40元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.71(4.71)3.541.55
最低值2.9(2.9)2.391.55
平均值3.65(3.57)3.081.55
中位數3.69(3.66)3.21.55

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值219,473,000225,828,000190,074,000
最低值184,400,000194,933,060190,074,000
平均值210,647,560210,405,470190,074,000
中位數213,967,000208,975,500190,074,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.011.341.31-0.69
營業收入
(單位：新台幣千元)		200,356,523138,068,607103,872,35989,048,776

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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