鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)目標價調降至365元，幅度約3.95%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對中砂(1560-TW)提出目標價估值：中位數由380元下修至365元，調降幅度3.95%。其中最高估值400元，最低估值300元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予中砂(1560-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立4位、保守悲觀0位。
中砂(1560-TW)今(8日)收盤價為284元。近5日股價下跌6.59%，相關電機機械近5日下跌6.22%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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